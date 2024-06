PVV'er Chris Jansen verruilt bestuur Flevoland voor Den Haag

Sinds vorig jaar was hij gedeputeerde voor economische zaken en woningbouw in Flevoland. Eerder zat hij daar in Provinciale Staten (hij was twee keer PVV-lijsttrekker) en hij was lid van de gemeenteraad van Almere. Ook zat Jansen voor de PVV anderhalf jaar in de Tweede Kamer. Daarvoor werkte hij onder meer in de ICT-sector.