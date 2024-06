ANP Een boot komt aan op Lesbos (archieffoto)

NOS Nieuws • vandaag, 12:30 Oppositie Griekenland eist EU-onderzoek naar overboord gooien migranten

Er moet een grootschalig onderzoek komen naar de Griekse kustwacht die mogelijk migranten heeft geboeid en op de Middellandse Zee overboord gegooid. Aanleiding voor de oproep van mensenrechtenorganisaties en Griekse oppositiepartijen is een documentaire van de BBC.

In de documentaire Dead Calm: Killing in the Med? die gisteren werd uitgezonden, worden meerdere migranten geïnterviewd die vertellen wat ze hebben gezien en meegemaakt. Een aantal van hen zegt ook te zijn mishandeld.

De BBC zegt verder dat er aanwijzingen zijn voor pushbacks: het terugslepen van boten naar de Turkse kust, om zo te voorkomen dat opvarenden in Europa asiel kunnen aanvragen. Pushbacks zijn illegaal volgens zowel het Europese als het internationale recht.

Illegale praktijken

De Griekse kustwacht en de regering spreken alle beschuldigingen tegen. Maar een oud-leidinggevende van de kustwacht lijkt de verhalen van de migranten en de BBC toch te ondersteunen.

De man krijgt in een interview over de kwestie beelden te zien van een pushback, en in een reactie op de video houdt hij zich nog op de vlakte. Maar meteen na het interview (de microfoon staat nog aan) zegt hij in het Grieks tegen iemand die naast hem zit: "Het is overduidelijk illegaal. Het is een internationale misdaad."

Op de beelden is te zien dat een aantal mensen, onder wie twee baby's, op een vlot worden achtergelaten midden op zee:

1:32 Griekse kustwacht brengt vluchtelingen terug naar open zee

Human Rights Watch en de Griekse Raad voor Vluchtelingen zeggen dat de documentaire de verhalen die al langer rondgaan over de Griekse kustwacht bevestigen.

"Het is een bijzonder gruwelijke aanvulling op de toenemende en geloofwaardige beschuldigingen tegen de Griekse autoriteiten", zei een woordvoerder van Human Rights Watch tegen de Britse omroep.

Ook de Nederlandse advocaat Flip Schüller, die vluchtelingen in Griekenland vertegenwoordigt, zegt in het NOS Radio 1 Journaal de verhalen te herkennen. Hij zegt dat de Europese Unie wegkijkt. "Dat vind ik zeer schokkend."

Antwoorden eisen

De documentaire is voor de oppositiepartijen in Griekenland in ieder geval voldoende aanleiding om opnieuw kritische vragen te stellen aan de regering. Die reageerde daar eerder zeer negatief op. Zo werd de linkse partij Syriza door de regering anti-Grieks en een agent van de Turkse president Erdogan genoemd.

Giorgos Psychogios van Syriza eist ook een EU-onderzoek. De sociaaldemocratische oppositiepartij Pasok sluit zich daar bij aan.

Of dat onderzoek er komt, is nog niet bekend. De regering liet nog eens weten pal achter de kustwacht te staan, "die elke dag tientallen levens redt." Het Griekse ministerie van Zeezaken liet gisteren wel weten beelden uit de documentaire verder te gaan onderzoeken.