Miljoenen extra nodig voor trein tussen Hengelo en Duitsland

De zogenaamde Bielefeldtrein kost de provincie Overijssel nu al 1,6 miljoen euro per jaar. Maar om de verbinding tot 2032 overeind te houden, blijkt er nog eens minimaal één miljoen euro per jaar extra nodig te zijn. Voor de komende jaren betekent dat zo'n 7,5 miljoen euro extra aan gemeenschapsgeld.

Hoge kosten, lage opbrengsten

De belangrijkste reden daarvoor is de toename van de exploitatiekosten. "Kosten voor met name stroom en personeel zijn in Duitsland sterk gestegen", zegt een woordvoerder van de provincie tegen RTV Oost. Daarnaast speelt mee dat er tijdens de coronaperiode in 2020 en 2021 amper werd gereisd, waardoor de opbrengsten lange tijd tegenvielen.