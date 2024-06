Nog geen knoop doorgehakt over Europese topbanen

De Europese regeringsleiders zijn het nog niet eens over wie de Europese topfuncties moeten krijgen. Even leek het erop dat ze er snel uit zouden zijn, maar tijdens een informele bijeenkomst in Brussel bleek er het toch niet zo simpel. "Er is vanavond geen overeenstemming bereikt", zei voorzitter van de Raad, Charles Michel, maandagavond in een volle perszaal.