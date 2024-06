Paul Spencer (Dario G) overleden, bekend van voetbalhit Carnaval de Paris

"Hij was positief tot het einde, maar dit was een strijd die hij niet meer kon voeren", schrijft zijn familie.

Dario G scoorde in 1997 een hit met Sunchyme en werd in 1998 wereldwijd bekend dankzij het nummer Carnaval de Paris. Dit werd dat jaar het onofficiële anthem van het wereldkampioenschap voetbal in Frankrijk. In 2002 werd een nieuwe versie van het nummer uitgebracht voor het WK in Zuid-Korea en Japan.