Onenigheid over gedenkteken klaphamerslachtoffer (12) Haaksbergen

In Haaksbergen is ophef ontstaan over een gedenkteken voor een 12-jarige jongen die in 2021 omkwam bij een ongeluk met een klaphamer. Enkele buurtbewoners willen het monument weg hebben, maar de ouders van het slachtoffer weigeren het weg te halen.

De 12-jarige Bram werd op Oudejaarsdag dodelijk in de borst getroffen door rondvliegende stukjes metaal van een klaphamer. Een ander kind raakte zwaargewond. De inwoner van Haaksbergen die de klaphamer bediende, werd veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

Confronterend

Sinds het ongeluk staat op de plek van het ongeluk een klein monument. Diverse buurtbewoners willen nu van het gedenkteken af en hebben bij de gemeente erop aangedrongen om het weg te halen, schrijft de regionale omroep Oost. Het zou onder meer gaan om de veroordeelde inwoner zelf, die nog altijd tegenover de plek van het ongeluk woont.

Een van de argumenten van de tegenstanders is dat ze niet dagelijks geconfronteerd willen worden met het dodelijke ongeluk, schrijft Oost. Bovendien is de locatie volgens hen in verband met verkeersdrukte geen veilige plek voor een gedenkteken. Het monument staat langs een autoweg.

'Die plek is heilig voor ons'

Tom en Kitty Freriks, de ouders van Bram, vertellen aan Oost dat ze hebben geprobeerd om met de buurt tot een oplossing te komen. Zo is het monument aangepast, zodat het minder zichtbaar zou zijn. Ook de gemeente Haaksbergen heeft gezocht naar een oplossing. Zo is voorgesteld om het gedenkteken te verhuizen naar een andere locatie elders in het dorp.

Maar volgens de ouders van Bram is dit geen optie. "We snappen dat het drama ook op de rest van de buurt grote indruk heeft gemaakt en nog steeds maakt. Anderzijds vragen wij ook om begrip", zegt vader Tom. "Dit is de plek waar Bram zijn laatste adem heeft uitgeblazen. Die plek is heilig voor ons."

Oordeel gemeente

Na enige tijd kregen de ouders volgens Oost door de gemeente een ultimatum opgelegd: voor 16 mei moest het gedenkteken worden verwijderd.

Het echtpaar maakte er bezwaar tegen en kon vanmiddag tegenover een gemeentelijke bezwarencommissie toelichting geven. Bij de commissie benadrukten ze dat de locatie emotionele waarde heeft en dat het verplaatsen van het monument voor hen geen optie is.

De bezwarencommissie brengt binnenkort een advies uit aan het gemeentebestuur, dat binnen zes weken een oordeel moet vellen. De ouders van Bram hopen op een oplossing waar iedereen zich in kan vinden.

"Want wat je ook beslist, je doet het in de richting van een van de partijen nooit goed", zegt vader Tom. "We hebben het monument al aangepast aan de wens van de buurt. En we zijn ook nu bereid mee te denken. Maar de omwonenden moeten ook beseffen wat deze plek voor ons betekent."