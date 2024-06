Koning Willem-Alexander beloont Richard Krajicek met eremedaille

Koning Willem-Alexander heeft op Paleis Noordeinde de Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft uitgereikt aan voormalig toptennisser Richard Krajicek. Krajicek kreeg de onderscheiding voor zijn decennialange maatschappelijke inzet via de Krajicek Foundation. De stichting zet zich in voor de ontwikkeling van een gezonde leefstijl voor jongeren.

De onderscheiding voor Voortvarendheid en Vernuft wordt zelden uitgereikt en is geen koninklijke onderscheiding zoals we die kennen van de jaarlijkse lintjesregen. De koning kan hem zelf toekennen, zonder betrokkenheid van een minister.

In 2023 werd de eremedaille voor het eerst in 23 jaar uitgereikt, toen aan Sadik Harchaoui, die 'chef de mission' is van Stichting SchuldenlabNL. De keer daarvoor, nog in de regeerperiode van Beatrix, werd de eremedaille toegekend aan onder meer de oud-topman van Unilever, Floris Maljers.