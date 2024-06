Willy Dullens, de Cruijff van Limburg, op 79-jarige leeftijd overleden

Voormalig voetballer Willy Dullens is op 79-jarige leeftijd overleden. De oud-spits van Sittardia en Fortuna SC gold in de jaren zestig als een enorm talent en werd gezien als een evenknie van Johan Cruijff.

Dullens werd in die periode dezelfde toekomst als Cruijff voorspeld, maar een zware knieblessure maakte in de voorbereiding op het seizoen 1966/1967 een abrupt einde aan de loopbaan van de toen 21-jarige voetballer.

De Limburger kampte daarna met depressies. Dullens bleef later namens Fortuna Sittard als scout en ambassadeur in het voetbal betrokken.

In augustus 1969 werd er in het Olympisch Stadion in Amsterdam een benefietwedstrijd voor Dullens gespeeld tussen Ajax en Alemannia Aachen. Het duel leverde 150.000 gulden op.