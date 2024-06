ANP

NOS Nieuws • vandaag, 19:46 Recordopbrengst voor Nacht van de Vluchteling

Zo'n 7000 mensen zijn vanavond begonnen aan de vijftiende editie van de Nacht van de Vluchteling. Nooit eerder deden er zo veel mensen mee aan de sponsorloop, meldt de organisatie. Ook werd er een recordbedrag ingezameld.

De deelnemers hebben ruim anderhalf miljoen euro bij elkaar gebracht. Zij hebben zich laten sponsoren voor de wandeltocht die zij vanavond of vannacht lopen. Vanavond worden vanuit Tilburg, Rotterdam, Haarlem, Amersfoort en Nijmegen de 10 en 20 kilometer gelopen. De deelnemers van de 40 kilometer starten tegen middernacht en zijn tot zondagochtend onderweg.

De afgelopen jaren groeit de opbrengst van de Nacht gestaag. Elk jaar kwam er zo'n twee ton bij, wat hand in hand is gegaan met de groei van het aantal deelnemers. Na 2700 lopers in 2022 en 5500 vorig jaar, werd dit jaar met 7000 lopers het maximumaantal deelnemers bereikt.

'Gure wind'

"Deze kant is er ook in ons land", zegt Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling die de loop elk jaar organiseert. "Nederland is in de geschiedenis tolerant, gastvrij en vrijgevig geweest voor vluchtelingen en dat is anno 2024 niet weg", zegt ze, terwijl ze ook ziet dat er in ons land een "gure wind is opgestoken" voor mensen op de vlucht.

Een letterlijke gure wind is er dit keer ook. Terwijl vorig jaar nog een hitteplan van kracht was, kende de tocht op meerdere plekken dit jaar een winderige en ook natte start.

De opbrengst van anderhalf miljoen gaat naar noodhulp over de hele wereld. Dit jaar is het bestemd voor naar mobiele klinieken in Irak, voedsel en onderdak voor mensen in Congo, cashhulp in Afghanistan en drinkwater in Tsjaad.