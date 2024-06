Gemeente Den Haag neemt maatregelen na incident in de raadszaal

In samenwerking met

De gemeente Den Haag gaat de veiligheidsmaatregelen in de raadszaal aanscherpen na een incident, schrijft Omroep West . Bij een commissiedebat liepen de gemoederen woensdag zo hoog op dat iemand op de publieke tribune gewond raakte.

Volgens de regionale omroep is er voortaan beveiliging aanwezig bij commissiedebatten en zijn spandoeken en soortgelijke attributen op de publieke tribune niet langer toegestaan.

Gewond aan oog

De voorzitter van bewonersorganisatie 'De 5 struiken', die voorstander is van de sloop, raakte geëmotioneerd tijdens zijn pleidooi. Toen daarop gelach klonk, gooide hij zijn map met papieren de publieke tribune in. Een tegenstander van de sloopplannen kreeg de map volgens Omroep West in zijn gezicht, waardoor hij een snee bij zijn oog opliep.