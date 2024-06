NOS | Yvonne Witte

In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 22:39 Man (25) nacht gegijzeld en mishandeld in Haagse woning

Een 25-jarige man is zondag naar een woning in Den Haag gelokt waar hij een nacht is vastgehouden, mishandeld en bedreigd. Naasten van het slachtoffer werden benaderd om losgeld te betalen, meldt Omroep West.

Een 49-jarige vrouw lokte de man die avond naar het huis aan de Rederijkerstraat. In de woning bleken drie mannen te zijn, meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Agenten wisten de man maandagochtend op te sporen en konden hem bevrijden. In het huis werden de drie mannen, een van 21 jaar en twee van 23 jaar oud, aangehouden. De vrouw werd later op de dag in Rotterdam aangehouden.

De verdachten zijn vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en hun voorarrest is met twee weken verlengd. Het OM vermoedt dat een conflict in het criminele circuit reden is geweest voor de gijzeling.

Hoe het nu met de man gaat, is niet bekend.