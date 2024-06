EPA De app Snapchat

NOS Nieuws • vandaag, 20:46 Festival doet aangifte tegen vlogger na verspreiden beelden van islamitische vrouwen

Het Amsterdamse festival Layluna gaat aangifte doen tegen een vlogger die via sociale media had opgeroepen 'stoute zusjes' te filmen. Het gaat om Youness Ouaali, die daarmee verwijst naar moslima's die zich in zijn ogen ongepast gedragen. Hij staat bekend om het exposen van islamitische vrouwen, die dan publiekelijk worden veroordeeld vanwege hun gedrag, uiterlijk of waar ze zich vertonen.

Ouaali deed de oproep via Snapchat, waarna er zondag zonder toestemming dronebeelden op het terrein zijn gemaakt. Van wie die afkomstig zijn, is niet duidelijk.

De NOS heeft ook gesproken met Ouaali. Hij vindt dat hij niks fout heeft gedaan.

Beveiliging

Layluna's organisator Aniss Bourajjaj, beter bekend als Glades, was voor het festival niet op de hoogte van de oproep om 'stoute zusjes' te filmen. Tijdens het festival kreeg de organisator de oproep doorgestuurd, waarna de beveiliging van het festival gebriefd werd om Ouaali niet toe te laten op het terrein.

Later doken de dronebeelden op die op het terrein zijn gemaakt. "Dat is zonder toestemming van de organisatie gebeurd", zegt Bourajjaj. Het maken van dronebeelden tijdens een evenement of boven een tijdelijk afgezet gebied is strafbaar als hier geen toestemming voor is gegeven. "We vinden het heel erg dat dit heeft kunnen gebeuren. We hopen dat de verantwoordelijken hiervoor worden berecht."

Geld aangeboden

Volgens een medewerkster van het festival heeft Ouaali mensen geld aangeboden om beelden op het festival te maken. Bij de NOS is niet bekend of de beelden in opdracht van hem zijn gemaakt of dat dit los van de vlogger staat.

"Er zijn mensen niet naar het festival gekomen uit angst", zegt de medewerkster wier naam bij de redactie bekend is. "Tijdens het festival kwamen er vrouwen naar ons toe omdat ze dachten dat ze gefilmd of achtervolgd werden door zo'n drone." De medewerkster noemt het spijtig dat niet alle bezoekers zich veilig hebben gevoeld, terwijl zij een leuke dag wilden hebben.

Ondertussen kreeg de organisatie enkele berichten van bezoekers die vroegen of Youness Ouaali aanwezig zou zijn en of zij wel beschermd zouden worden. "Youness deelde ook mijn naam en zei dat ik de man ben die zusjes naar een festival lokt", zegt Glades. "Ik zit al tien jaar in deze scene en heb wel vaker te maken met mensen die haten, dus ik geef geen gehoor aan zulke mensen."

Eerste keer

Op festivals geldt in principe de privacywet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zonder toestemming mogen bezoekers niet gefilmd en gefotografeerd worden. Een uitzondering geldt wanneer iemand foto's voor zichzelf maakt, schrijft de Autoriteit Persoonsgegevens.

De voorwaarde is dat de beelden privé worden gehouden of in beperkte kring, zoals een WhatsAppgroep, worden gedeeld. Als iemand de foto's of filmpjes in een bredere kring wil delen, zoals in een Facebookgroep, dan geldt de uitzondering voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik niet. Meestal betekent dit dan dat de mensen die op de beelden staan toestemming moeten geven.

Layluna vond dit jaar voor het eerst plaats. Het is een festival dat zich richt op het Midden-Oosters en Noord-Afrikaans publiek. Het trok veel publiek met een line-up bestaande uit namen zoals DYSTINCT, Inez, Marwa Loud, Josylvio en Ismo.