Zilveren Nipkowschijf voor De Joodse Raad, Reissmicrofoon voor Concertzender

In 1941 werd op last van de Duitse bezetter de Joodse Raad in het leven geroepen. De raad moest de communicatie tussen de Duitsers en de Joodse bevolking organiseren. In de praktijk moest de raad meewerken aan allerlei anti-Joodse maatregelen, zoals het opstellen van adreslijsten van mensen die gedeporteerd werden naar concentratiekampen.