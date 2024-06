Teun Struycken treedt in voetsporen van opa en wordt staatssecretaris voor NSC

De nieuwe staatssecretaris voor rechtsbescherming, Teun Struycken, werkt sinds 2002 als advocaat bij NautaDutilh, waar hij is gespecialiseerd in het bank- en effectenrecht.

Uit het cv van de 54-jarige Struycken komt het beeld naar voren van een briljant jurist. Hij studeerde in Leiden, waar hij al tot een groepje excellente studenten behoorde. Daarna ging hij naar Oxford en Parijs, waarna hij cum laude promoveerde in Nijmegen.

Opa was minister

Struycken komt uit een juridisch nest. Zijn vader was hoogleraar privaatrecht in Nijmegen. Zijn opa en naamgenoot Teun Struycken was in de jaren vijftig voor de Katholieke Volkspartij minister in de kabinetten-Drees, eerst van Justitie, later van Binnenlandse Zaken.