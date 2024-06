Femke Wiersma van Friesland naar Den Haag om voor BBB landbouw te doen

Femke Wiersma (39) verruilt de ene landbouwportefeuille voor de andere. Ze is namens de BBB gedeputeerde op dat terrein in Friesland en nu beoogd minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur in Den Haag.

Ze was ambtenaar en beleidsadviseur van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. In 2010 kreeg ze enige landelijke bekendheid door haar deelname aan het tv-programma Boer zoekt Vrouw. Ze hield aan dat programma een relatie met een boer over. Van hem is ze inmiddels gescheiden.