NOS Nieuws • vandaag, 13:55 Nora Achahbar gaat voor NSC het toeslagendossier beheren

Nora Achahbar (NSC) groeide op in een achterstandsbuurt, waar ze veel armoede en misstanden zag. "Zonder dat mensen er iets aan konden doen, raakten ze steeds verder in de problemen", zegt ze daarover in een interview met haar oude werkgever, het Openbaar Ministerie.

En laat dat nou net het verhaal zijn van de doelgroep waar Achahbar zich op gaat richten als staatssecretaris Toeslagen. Voor NSC is het een belangrijk onderwerp, niet in de laatste plaats omdat partijleider Omtzigt het balletje aan het rollen kreeg in de toeslagenaffaire.

Achahbar (1983) was kandidaat voor Nieuw Sociaal Contract bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ze stond op plaats 26 en kwam dus niet in de Kamer. De afgelopen jaren werkte ze als rechter-plaatsvervanger, advocaat en officier van justitie in Den Haag.

In die laatste functie hield ze zich onder meer bezig met fraude, terrorisme en high impact crimes. "Maar ook met grootschalige events. Denk aan de vreugdevuren tijdens Nieuwjaar op het strand van Den Haag."

