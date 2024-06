Gidi Markuszower: uitgesproken PVV'er op Asiel

ANP

PVV-prominent Gidi Markuszower (46) wordt genoemd als vicepremier en minister van Asiel en Migratie. Met hem is een totaal andere koers te verwachten op het voor de PVV belangrijke asieldossier.

Hij keerde zich jarenlang in ronde bewoordingen tegen het immigratiebeleid van de kabinetten-Rutte. Zo noemde hij het immigratiebeleid in 2021 "één grote misdaad tegen het Nederlandse volk" waarvoor de verantwoordelijke politici "voor een tribunaal gedaagd moeten worden".

Dit jaar zei hij dat er te veel Oekraïense vluchtelingen in Nederland zijn. "Het is best te begrijpen dat mensen uit Oekraïne hiernaartoe willen komen, want ze betalen hier geen huur, geen gas, geen water en licht."

Waarschuwingsbrief

De politieke carrière van de in Tel Aviv geboren Markuszower begon moeizaam. In 2010 trok hij zich terug van de kandidatenlijst van de PVV omdat in een waarschuwingsbrief van de AIVD aan PVV-leider Wilders stond dat Markuszower een risico vormde voor de integriteit van Nederland. De AIVD zei dat hij contact had met medewerkers van buitenlandse inlichtingendiensten, die niet werden genoemd.

Vijf jaar later kwam hij toch weer op de lijst en werd hij gekozen in de Eerste Kamer. Sinds 2017 is hij in de Tweede Kamer de asielwoordvoerder. Regelmatig kwam Markuszower in aanvaring met andere Kamerleden vanwege zijn uitgesproken standpunten en woordkeus.

