Omtzigt-vertrouweling Van Hijum wordt minister van Sociale Zaken

In de formatie zat Van Hijum regelmatig naast Omtzigt aan de onderhandelingstafel. Ook schreef hij het verkiezingsprogramma van de partij. Net als Omtzigt heeft hij een lange geschiedenis in het CDA.

Kloof tussen beleid en uitvoering

Voor die partij was Van Hijum, die civieltechnische bestuurskunde in Enschede heeft gestudeerd, van 2003 tot 2014 Kamerlid. Hij hield zich met veel zaken bezig, ook sociale zaken was een specialisme. Na het Kamerlidmaatschap werd hij gedeputeerde in Overijssel, de provincie waar ook Omtzigt woont. Dat bleef hij tot vorig jaar.