NOS Nieuws • vandaag, 12:58 Ruben Brekelmans pleitbezorger van kleinere asielinstroom

Ruben Brekelmans (37) geldt als een van de talenten in de VVD en in het nieuwe kabinet wordt hij minister van Defensie. Als Kamerlid heeft hij vaak debatten gevoerd over de oorlog in Oekraïne en dat zal hij binnenkort dus weer doen, maar dan van achter de regeringstafel. Als Kamerlid was hij een fel pleitbezorger van steun aan Oekraïne in de strijd tegen Rusland.

Brekelmans studeerde economie en "global politics" en werkte als ambtenaar en politiek assistent van staatssecretaris Harbers van Justitie.

In 2021 kwam hij in de Kamer, waar hij zich vooral profileerde als pleitbezorger van het verminderen van de asielinstroom. Hij voerde onder meer het woord over de Spreidingswet van zijn partijgenoot Van der Burg. Die wet moest asielzoekers beter over de Nederlandse gemeenten verdelen.

Na een lange discussie werd de wet aangenomen door beide Kamers. In de Tweede Kamer was de VVD tegen en in de Eerste Kamer voor. De nieuwe coalitie wil de Spreidingswet intrekken.

