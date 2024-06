Eppo Bruins, van CU-Kamerlid naar Onderwijs-minister voor NSC

Eppo Bruins was tot 2021 Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en wordt nu minister van Onderwijs in het kabinet-Schoof.

CU-lidmaatschap

Bruins zat van 2015 tot 2021 in de Tweede Kamer voor de ChristenUnie, waar hij zich bezighield met verschillende onderwerpen. Hij was onder meer woordvoerder onderwijs, media en luchtvaart.

Bruins geldt als een prominent binnen de ChristenUnie. Of hij zijn lidmaatschap van de ChristenUnie zal opgeven en lid zal worden van NSC, is nog niet duidelijk. CU-Partijleider Mirjam Bikker is teleurgesteld over het besluit van Bruins. "Hij zit daar niet namens ons", zegt ze nadrukkelijk.