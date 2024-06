Politiek dier Sophie Hermans nu zelf minister

VVD'er Sophie Hermans (43) loopt al jaren mee in de politiek, Na haar studie politicologie en bestuurskunde was ze onder meer politiek assistent van minister Blok en premier Rutte. En sinds 2017 zit ze in de Tweede Kamer. Ze voerde eerst vooral het woord over gezondheidszorg en na het aantreden van het vierde kabinet-Rutte (begin 2022) werd ze fractievoorzitter.

Hermans staat bekend als een allrounder, die gebrand is op het smeden van compromissen. In de vorige formatie was ze de secondant van Rutte en ook in de besprekingen over het kabinet-Schoof was ze een van de medeonderhandelaars.