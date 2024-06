Agema in kabinet: beloning voor jarenlang hard werken en loyaliteit

De 47-jarige Fleur Agema is een van 'de oude negen', zoals dat binnen haar partij wordt genoemd: de PVV'ers die in 2006 werden gekozen toen de partij voor het eerst meedeed aan de Kamerverkiezingen. Zeven van hen zitten nog steeds in het parlement. Agema wordt nu minister van Volksgezondheid.

Ze beet zich in die 18 jaar vooral vast in wat volgens haar misstanden zijn in de ouderenzorg, zoals pyjamadagen, 24-uursluiers en het sluiten van de verzorgingshuizen. Op haar initiatief werd de minimumleeftijd om werkzaam te zijn in de prostitutie verhoogd van 18 naar 21 jaar.