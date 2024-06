Russische oorlogsvloot vaart haven Cuba binnen

Russische oorlogsschepen zijn de haven van de Cubaanse hoofdstad Havana binnengevaren. Rusland zegt dat de vloot met onder meer een marinefregat en een kernonderzeeër oefent in de buurt. Zo zouden er raketoefeningen zijn uitgevoerd in de Atlantische Oceaan.

William Leogrande, hoogleraar aan de American University zegt tegen persbureau Reuters dat dit Poetins manier is om te laten merken dat hij ook in de buurt van de VS invloed kan uitoefenen.