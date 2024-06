Google Streetview Het Leidsche Rijn College in Utrecht

In samenwerking met RTV Utrecht NOS Nieuws • vandaag, 11:59 Leerlingen geschorst na bangalijst in 5-vwo-klassen op Utrechtse school

Het Leidsche Rijn College in Utrecht heeft aangifte gedaan, nadat een zogenoemde bangalijst was rondgestuurd in appgroepen van leerlingen in 5-vwo. Drie leerlingen zijn door de school korte tijd geschorst.

Volgens RTV Utrecht circuleerde een lijstje met namen, telefoonnummers en foto's van achttien leerlingen via WhatsApp. Op het lijstje stond ook "een negatieve beoordeling van hun uiterlijk en beschrijvingen van seksueel getinte handelingen", aldus de school.

Het Leidsche Rijn College weet niet hoe vaak de lijst is gedeeld, maar weet wel wie de lijst heeft opgesteld. Die leerling wordt volgens de school "passend gestraft, omdat zijn handelen niet past binnen onze gedragsnormen en medeleerlingen hierdoor zijn geschaad".

In een brief aan de ouders van alle 5-vwo-leerlingen heeft de school gemeld dat de drie leerlingen geschorst zijn geweest. De opsteller van de lijst zit nog thuis en de twee anderen hebben een "time-out" van twee dagen gekregen. Ze mogen sinds eergisteren weer naar school.

Ernstiger dan gedacht

Volgens een ouder die de brief deelde met RTV Utrecht is de lijst op de middelbare school "vergelijkbaar met de grietenpresentatie van Utrechtse studenten".

Directeur Eric Hordijk van het LRC wilde aanvankelijk geen aangifte doen, maar doet dat nu toch. Hij schrijft aan de ouders: "De inhoud van de lijst blijkt ernstiger te zijn dan aanvankelijk bij ons bekend was. Dit maakt dat we besloten hebben om alsnog aangifte te doen, zodat er strafrechtelijk onderzoek kan plaatsvinden. Ook hebben we een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens vanwege het misbruik van persoonsgegevens van onze leerlingen."

Hordijk zegt enorm geschrokken te zijn: "Het opstellen, maar ook het delen van de lijst is seksistisch, beledigend en beschadigend. We stellen binnen onze opvoedkundige mogelijkheden alles in werking om een dergelijk voorval in de toekomst te voorkomen."