Het Cobra Museum wordt Museum Cobra

Cobra Museum verandert naam en gaat zich meer richten op de jeugd

Om z'n toekomst veilig te stellen, gooit het noodlijdende Cobra Museum in Amstelveen het roer om, met een naamswijziging en een nieuwe identiteit. Het Cobra Museum wordt omgedoopt in Museum Cobra en naast de vaste collectie met Cobra-kunst komen er hedendaagse tentoonstellingen om zo jongeren en talent bij het museum te betrekken.

Behalve beeldende kunst zullen ook installaties, nieuwe media, poëzie, literatuur en muziek onderdeel zijn van de tentoonstellingen. Dat blijkt uit het reddingsplan dat het museum heeft gepresenteerd, meldt NH.

Vorig jaar september bleek dat het Amstelveense museum in grote financiële problemen zit. Er wordt al jaren verlies geleden op de exploitatie en de gemeente dreigt z'n jaarlijkse subsidie van 1,2 miljoen euro in te trekken.

Met ANWB en NS

De naamswijziging sluit aan bij de nieuwe identiteit, stelt het museum: "Het is in eerste instantie een toonaangevend en eigentijds museum en wordt in tweede plaats geïnspireerd door het oorspronkelijke gedachtegoed van de Cobra-beweging."

Bestaande samenwerkingen worden versterkt, staat in het reddingsplan, maar ook worden nieuwe samenwerkingen aangegaan, zoals met de ANWB, NS, Amstelveense ondernemers en Amstelveense scholen.

Voor de tentoonstelling over 50 jaar onafhankelijkheid van Suriname gaat het museum intensief samenwerken met de Surinaamse gemeenschap en er komt een educatieprogramma met workshops voor Amstelveense scholieren uit groep 8. Het werk van de jeugd kan in het museum worden tentoongesteld.

Tekenen als een kind

Was de marketing eerder vooral gericht op kunstliefhebbers uit Amsterdam en Amstelveen, nu gaat het museum proberen om meer ouders met hun kinderen te trekken. "Cobra-kunst is bij uitstek geschikt om kinderen kennis te laten maken met kunst en musea", staat in het toekomstplan. Daarin citeert het museum Pablo Picasso, die voor veel Cobra-kunstenaars een belangrijke inspiratiebron was: "Ik heb er mijn hele leven over gedaan om weer zo te tekenen als een kind."

Om die ouders met kinderen te bereiken, komen er online-campagnes, met name op Facebook en Instagram. Het museum gaat samenwerken met tijdschriften en platforms als Ouders van Nu en Kek Mama en wil meer influencers inzetten, mensen die op de sociale media een grote aanhang hebben. "We werken al met influencers", vertelt Carl Stal van het museum, "maar dat zijn vaak influencers die een relatie hebben tot een expositie." Het idee is nu om ook momfluencers in te zetten, moeders die Museum Cobra op Instagram of TikTok aanbevelen als een leuk gezinsuitje.

Tien procent meer bezoekers

Het museum heeft de gemeente structureel om 1,4 miljoen euro per jaar gevraagd. Om rond te komen wil het museum verder bijna de helft van de tentoonstellingskosten financieren via sponsoring, fondsenwerving en particuliere donaties.

De bezoekersaantallen zouden dan jaarlijks met 10 procent moeten stijgen tot 84.000 bezoekers per jaar in 2027. "Wij denken dat de begroting reëel is en niet ambitieus", aldus Stal bij de presentatie van het reddingsplan in de gemeenteraad. Op 17 juli besluit de gemeenteraad of het museum subsidie krijgt.