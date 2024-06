Denemarken roept 'te hete' noedels terug vanwege vergiftigingsgevaar

Denemarken heeft populaire noedels van het Koreaanse merk Samyang teruggeroepen omdat ze te pittig zijn. De noedels zouden een te hoge capsaïcine-waarde hebben. Capsaïcine is de werkzame stof die de pepers hun scherpte geeft en wordt aangeduid in Scoville Units (SHU). De waarden zouden zo hoog zijn dat mensen zelfs acuut vergiftigd kunnen worden, vooral kinderen.

Het gaat onder meer om de Buldak 3x Spicy & Hot Chicken dat ook in Nederland te koop is. Vooral onder kinderen is de noedelsnack populair, door sociale media. Onder meer op TikTok dagen jongeren elkaar uit om de Buldak-noedels te eten.