AFP Françoise Hardy op straat in New York, in 1965

NOS Nieuws • vandaag, 02:23 Frans muziek- en stijlicoon Françoise Hardy (80) overleden

De Franse zangeres en actrice Françoise Hardy is overleden. Dat schrijft haar zoon, Thomas Dutronc, in een bericht op Facebook. Hardy werd 80 jaar.

Hardy, geboren en getogen in Parijs, werd begin jaren 60 plotsklaps beroemd met het dromerige lied Tous les garçons et les filles. Het nummer werd meteen een hit toen een uitvoering van het lied door de toen 18-jarige Hardy werd getoond tijdens een pauze in de televisie-uitzending over een referendum in 1962.

Via dat referendum konden de Fransen bepalen of de president in de toekomst rechtstreeks gekozen moest worden, dus er werd massaal naar de televisie gekeken.

Tous les garçons et les filles:

Na die entree verdween Hardy nooit meer van het publieke toneel in Frankrijk. Ook daarbuiten werd ze een beroemdheid. Zo deed ze in 1963 voor Monaco mee aan het Eurovisie Songfestival met het lied L'amour s'en va. Hardy werd vijfde.

In de jaren daarna groeide Hardy uit tot een muziek- en stijlicoon. Onder meer door haar eigenzinnige, moderne kledingstijl en haar melancholische ballads - ze begeleidde zichzelf bij optredens vaak op gitaar - werd Hardy begin jaren zestig de bekendste figuur van de yé-yé, de Franse variant van de Britse beatmuziek uit die tijd.

Bewonderd door velen

Later zou ze in interviews zeggen dat ze moeite had met haar plotse status als beroemdheid; ze stond te boek als verlegen en gereserveerd, en kon allesbehalve genieten van het leven in de schijnwerpers. Daarnaast had ze last van podiumvrees.

Naast haar muziekcarrière was Hardy ook actrice. Sinds de jaren 60 speelde ze in tal van films. Verder werkte ze veel samen met beroemde modeontwerpers, zoals Yves Saint Laurent en Paco Rabanne, en werd ze bewonderd door velen. Onder anderen de Spaanse kunstenaar Salvador Dalí en latere muziekiconen als David Bowie, Mick Jagger en Bob Dylan waren haar fans.

Op de ranglijst van de 200 beste zangers aller tijden van het Amerikaanse tijdschrift Rolling Stone in 2023 nam Hardy de 162ste plek in. Ze was de enige artiest uit Frankrijk op de lijst.

In de afgelopen decennia worstelde Hardy met gezondheidsproblemen. Zo werd zo'n twintig jaar geleden bij haar voor het eerst kanker vastgesteld. De afgelopen jaren kon ze niet meer zingen door de behandelingen. Ze overleed na een jarenlang ziekbed uiteindelijk aan keelkanker.