Softwarebedrijf Afas geeft werknemers voortaan elke vrijdag betaald vrij

Van 60.000 naar 450.000 euro per medewerker

Volgens Afas is de vierdaagse werkweek mogelijk doordat de productiviteit van medewerkers in 25 jaar enorm is gestegen: van 60.000 euro per medewerker per jaar toen Afas net bestond, naar 450.000 euro in 2023. Dat is volgens het bedrijf onder meer gelukt door door automatisering en kunstmatige intelligentie toe te passen.