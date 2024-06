NOS Het beoogde bouwterrein aan de noordwestkant van de stad

NOS Nieuws • vandaag, 21:24 Groen licht voor uitbreiding ASML in Eindhoven

De komst van een nieuwe campus van chipmachinemaker ASML is een flinke stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad van Eindhoven heeft vanavond zoals verwacht ingestemd met een voorstel van het college van B&W. ASML krijgt toestemming om op een groot stuk grond naast het vliegveld een complex te bouwen.

Het gaat om 50 hectare die ASML tot z'n beschikking krijgt. Het bedrijf heeft nu in Nederland zo'n 23.000 medewerkers en wil in Eindhoven een campus bouwen voor nog eens 20.000 arbeidsplaatsen.

Vorige week dinsdag was er in een commissievergadering al uitgebreid over het plan gesproken.

Meerderheid al in zicht

Uit een rondgang van de NOS voorafgaand aan de vergadering bleek al dat het college en ASML afstevenden op voldoende steun. PvdA, VVD, CDA en D66 lieten weten voor te zijn, GroenLinks twijfelde nog, maar stemde uiteindelijk voor. Tijdens de vergadering bleek dat OuderenAppèl- Hart voor Eindhoven en Lijst Pim Fortuyn de andere partijen zou helpen aan een meerderheid.

Toch werden er ook kanttekeningen geplaatst en zorgen gedeeld, met name over de vraag of Eindhoven de enorme groei die de uitbreiding van ASML met zich meebrengt wel aan kan. Los van de 20.000 arbeidsplaatsen, is het de verwachting dat er nog eens tienduizenden extra banen bij toeleveranciers bijkomen. In totaal zou het kunnen gaan over 70.000 banen.

NOS De uitbreiding van ASML

ASML had eerder gezegd financieel te willen bijdragen in de regio, in de vorm van 2500 euro per werknemer per jaar. Dat komt neer op een bedrag van meer dan 50 miljoen euro. De komende jaren kan het nog oplopen tot ongeveer het dubbele. Wethouder Steenbakkers benadrukte in gesprek te zijn met zowel ASML als het Rijk over steun voor de voorzieningen.

Zorgen in de regio Uit onderzoek van onderzoeksbureau Newcom in opdracht van Omroep Brabant bleek onlangs dat bijna de helft van de inwoners van het nu aangewezen gebied positief is over de uitbreidingsplannen van ASML. Een derde van de ondervraagden is bang dat de regio de uitbreiding niet aan kan. Er zijn onder meer zorgen of er wel genoeg huizen zijn en of deze nog wel te betalen zijn. Het leidt tot nog meer druk op de nu al krappe woningmarkt. Ook maken mensen zich zorgen over de zorg; want zijn er wel genoeg huisartsen voor alle inwoners?

De gemeente en ASML gaan nu een soort contract opstellen waarin de procedure verder wordt uitgewerkt en de afspraken die zijn gemaakt. Ook moet er voor de uitbreiding nog landbouwgrond worden aangekocht. ASML heeft ook nog geen geen definitief besluit genomen over de bouw. Het bedrijf wil eerst vergaande zekerheid hebben.

Naar verwachting kan de bouw op z'n vroegst in 2026, maar vermoedelijk pas in 2027 van start gaan. Het bedrijf hoopt vanaf 2030 werknemers op de nieuwe locatie onder te brengen.