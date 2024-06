Meesters Multi Media Politieonderzoek na de beschieting in Oss

NOS Nieuws • vandaag, 16:27 Maximale straf voor jongen (17) die 15-jarige vluchteling in rug schoot

Een 17-jarige jongen uit Heerhugowaard is veroordeeld tot 2 jaar jeugddetentie en jeugd-tbs voor het neerschieten van een 15-jarige vluchteling. Het is de maximale straf die opgelegd kan worden aan een minderjarige.

Het slachtoffer uit Saudi-Arabië werd vorig jaar oktober plotseling in zijn rug geschoten. Hij verbleef op dat moment in de vluchtelingenopvang in Oss en was op straat met een vriendje aan het spelen toen hij van korte afstand werd beschoten. Hij raakte zwaargewond.

De schutter sloeg op de vlucht. Beelden van de jongen werden gedeeld in het televisieprogramma Opsporing Verzocht. Zijn moeder herkende hem en gaf de tiener direct aan.

Willekeurig

Waarom de 17-jarige de jongen in zijn rug schoot, is altijd onduidelijk gebleven. Hij heeft nooit iets losgelaten over een eventueel motief. Dader en slachtoffer kenden elkaar niet. De rechter zei dat de 17-jarige "in koelen bloede" heeft geschoten en veroordeelt hem daarom voor poging tot moord.

"Er is sprake van voorbedachten rade, omdat hij een paar weken voor de schietpartij het wapen heeft gekocht. Hij is bewust met dat doorgeladen wapen op zak rond gaan fietsen in Oss, op zoek naar een willekeurig slachtoffer", zei de rechter, aldus Omroep Brabant.

Stoornissen

Hij krijgt naast detentie ook een PIJ-maatregel (beter bekend als jeugd-tbs) opgelegd om kans op herhaling te voorkomen. De jongen leidt volgens deskundigen aan ADHD, zwakbegaafdheid, een persoonlijkheidsstoornis en een gedragsstoornis. De rechtbank beschouwt hem daarom als verminderd toerekeningsvatbaar.