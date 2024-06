ANP

NOS Nieuws • vandaag, 15:28 Oproep tot bloeddonatie na cyberaanval Britse ziekenhuizen

De Britse gezondheidsdienst (NHS) roept mensen op om bloed te doneren. Door een grote cyberaanval kunnen ziekenhuizen het eerder gedoneerde bloed minder snel matchen met het bloed van patiënten. Voor operaties en bloedtransfusies moet daarom bloed van het O-type worden gebruikt. Dat is veilig voor alle patiënten.

O-negatief staat bekend als de universele bloedgroep en is het type dat aan iedereen kan worden gegeven. Het wordt gebruikt in noodgevallen of wanneer de bloedgroep van een patiënt onbekend is. O-positief komt het meest voor en kan gegeven worden aan iedereen met een positieve bloedgroep. Dat is ruim 76 procent van de Britse bevolking.

"Patiëntveiligheid is onze absolute prioriteit. Als ziekenhuizen de bloedgroep van een patiënt niet kennen of beschikbaar hebben, is het veilig om groep O-bloed te gebruiken", zegt directeur Gail Miflin van NHS Blood and Transplant. Daarom is de komende weken meer bloed van het O-type nodig dan normaal.

Gijzelsoftware

De cyberaanval trof vorige week verschillende grote ziekenhuizen in Londen, waaronder het King's College Hospital, het Guy's en St. Thomas' Hospital en het Evelina London Children's Hospital. Meerdere operaties, tests en andere behandelingen zijn uitgesteld. De medisch directeur van NHS Engeland zegt dat het personeel "alles doet om de verstoringen voor patiënten" tot een minimum te beperken.

De aanval met gijzelsoftware was gericht op het pathologiebedrijf Synnovis, die laboratoriumtests uitvoert voor ziekenhuizen. Volgens de autoriteiten zit de Russische hackergroep Qilin erachter en zou het uit zijn op geld. Bij aanvallen met gijzelsoftware, ook wel bekend als ransomware, worden gegevens versleuteld en wordt vaak losgeld geëist.

NHS is vaker getroffen door een ransomware-aanval. Onder meer in 2017, toen ziekenhuizen in het hele land afdelingen moesten sluiten of helemaal werden stilgelegd. Er is toen geen losgeld betaald, wel was er naar schatting tot 92 miljoen pond aan schade.