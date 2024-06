AFP

NOS Nieuws • vandaag, 15:08 Podcast De Dag: de 'reshuffle' op rechts in Europa

Alle 27 lidstaten van de Europese Unie hebben hun stem uitgebracht en de kaarten zijn opnieuw geschud. De uiterst eurokritische fracties in het Europees Parlement groeien en het midden houdt stand, is de analyse. Hoeveel invloed de partijen op rechts krijgen ligt aan hoe het parlement in de komende maanden wordt opgebouwd.

In drie grote landen binnen het Europees Parlement - Frankrijk, Duitsland en Italië - boekten rechts-radicale partijen grote winst. Correspondenten Frank Renout, Charlotte Waaijers en Heleen d'Haens vertellen wat die partijen nu voor ogen hebben en hoe zij denken over een nauwere samenwerking in Europa.

De vorming van een nieuw groot rechts-radicaal blok in het Europees Parlement is wel lastig, zegt EU-correspondent Kysia Hekster. Zij legt uit hoe de partijen nu verdeeld zijn over verschillende fracties en hoe een reshuffle aan de rechterflank nog niet zo eenvoudig is.

Presentatie en montage: Elisabeth Steinz

Redactie: Judith van de Hulsbeek

Deze aflevering van De Dag kun je hier beluisteren. Bevalt het? Vergeet je dan niet te abonneren.

Onze podcasts:

De Dag: elke werkdag twintig minuten verdieping bij één onderwerp uit het nieuws.

Lang verhaal kort: elke werkdag rond vijven één onderwerp, in 5 minuten. NOS op 3 vertelt je wat je moet weten over een actueel onderwerp om het nieuws erover beter te kunnen volgen.

Met het Oog op Morgen: elke dag een overzicht van het nieuws, een blik in de ochtendkranten en het betere journalistieke interview.

Het Beste uit het Oog: iedere zaterdag selecteert de redactie van Met het Oog op Morgen de mooiste gesprekken van de afgelopen week.

De Stemming van Vullings en Van der Wulp: elke vrijdag een nieuwe aflevering waarin de politieke week wordt doorgenomen. Gemaakt door NOS en EenVandaag.