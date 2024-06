ANP Het festivalterrein van Decibel vorig jaar

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 16:18 Hele zomer festivals rond Hilvarenbeek, actiegroep wil minder overlast

In de omgeving van Tilburg en Hilvarenbeek zijn de komende maanden tientallen festivals, zoals Awakenings en Decibel Outdoor. Voor sommige omwonenden is het te veel van het goede. Ze hebben zich verenigd in een actiegroep. "Bij grote festivals dreun je je bed uit", zegt Birgit Verstappen bij Omroep Brabant.

Ook dit weekend is het feest in Hilvarenbeek. Op het evenemententerrein van de Beekse Bergen wordt festival Best Kept Secret gehouden. Terwijl zo'n 75.000 mensen dansen op de beats van Justice of De Jeugd van Tegenwoordig heeft Verstappen slapeloze nachten. "Dat gaat door tot half vier 's nachts, waardoor je wakker ligt."

Sinds een paar jaar stoort Verstappen zich aan de "festivaltsunami" in de regio. "Daarvoor heb ik me er nooit zo aan geërgerd, maar 2022 was een heel hete zomer. In de Beekse Bergen waren vier keer drie dagen lang festivals. Ik kon geen kant op. Ik woon dicht bij een stiltegebied, maar ook daar hoor je het."

Impressie van festival Decibel Outdoor in 2023:

Ze besloot de overlast te melden bij de gemeente. "In eerste instantie werd ik bestempeld als geluidsgevoelig, wat me deed geloven dat ik de enige was." Desondanks besloot ze een actiegroep op te richten genaamd "Mag het geluid wat zachter aub".

Inmiddels bestaat de actiegroep uit meer dan 120 mensen. Samen dienden ze een klacht in bij de gemeente Hilvarenbeek.

Minder decibellen

De groep pleit voor een verlaging van het aantal decibellen dat festivals mogen produceren. Nu is dat 103 decibel. Ook vindt de groep het oneerlijk dat de ene gemeente andere afspraken kent dan de andere. "Nu gunt de ene burgemeester inwoners een normale nachtrust van acht uur en van de andere burgemeester mag het feest doorgaan tot half vier."

Verstappen vindt ook dat de hoeveelheid en duur van festivals onder de loep moet worden genomen. "Ik ken genoeg mensen die het beu zijn om steeds drie dagen weg te moeten. 90 procent van de festivalbezoekers komt niet uit de regio. Een gast dient ook rekening te houden met zijn gastheer."

Maatregelen

Sinds vorig jaar worden er op het festivalterrein Beekse Bergen maatregelen genomen bij grote festivals, na honderden klachten in 2022. Zo zijn de eindtijden van Awakenings en Decibel Outdoor vervroegd.