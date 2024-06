Kerk in Ede wekenlang dicht vanwege vlooienplaag door steenmarters

Een kerk in Ede blijft de komende weken gesloten vanwege vlooien. Een aantal steenmarters is recent de kerk binnengedrongen en heeft een vlooienplaag veroorzaakt, schrijft Omroep Gelderland .

Gebeten

Overlast

Steenmarters veroorzaken wel vaker overlast. De roofdieren komen niet alleen in de natuur voor, maar ook in dorpen en steden. Daar vestigen ze zich nog wel eens onder daken, in kruipruimtes of spouwmuren. De keutels en urine veroorzaken stankoverlast. Hun nachtelijke gestommel zorgt voor geluidsoverlast.