Persbureau Heitink Politie tussen de restaurantgasten

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 16:46 Politie vindt gokkers, drugs en wapens bij inval in restaurant Hilversum

Bij een inval in een restaurant in Hilversum heeft de politie gisteravond drugs, wapens en contant geld aangetroffen. Ruim tien mensen werden betrapt terwijl ze illegaal aan het gokken waren. Eén medewerker van het restaurant is opgepakt.

De afgelopen maanden kreeg de politie veel (anonieme) meldingen binnen over het Italiaanse restaurant aan een uitvalsweg in Hilversum. Het zou bijna nooit open zijn. Op "vreemde uren" was er wel bedrijvigheid te bespeuren, aldus de politie bij regionale omroep NH.

De politie besloot de zaak te onderzoeken en kreeg "sterke aanwijzingen" dat vanuit het restaurant werd gehandeld in verdovende middelen. Ook zou er illegaal worden gegokt.

Alle gasten gefouilleerd

Om die reden viel gisteravond een groep gemaskerde en gewapende agenten het restaurant binnen. Op beelden is te zien dat alle ongeveer veertig gasten door agenten werden gefouilleerd. Ook de auto's die bij het restaurant geparkeerd stonden, werden doorzocht.

Bij een medewerker, een 37-jarige man uit Huizen, trof de politie verdovende middelen aan. Hij is opgepakt op verdenking van handel in harddrugs.

Mes en pepperspray

Bij een andere medewerker trof de politie een mes aan; hij kreeg een bekeuring. Ook nam de politie een busje pepperspray in beslag dat in een voertuig lag van een van de klanten.

Het arrestatieteam van de politie betrapte ruim tien mensen op illegaal gokken. Ze zijn verhoord. Het Openbaar Ministerie moet besluiten of ze worden vervolgd. De politie nam ook bijna 8000 euro aan contanten in beslag van verschillende klanten omdat het geld mogelijk was verkregen door illegaal gokken.