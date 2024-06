Leerkracht basisschool Leeuwarden ontslagen na filmen van kinderen bij omkleden

In samenwerking met

Een leerkracht van een basisschool in Leeuwarden is opgepakt omdat hij foto's en video-opnames maakte van kinderen toen ze zich aan het omkleden waren voor en na de gym- en zwemlessen.

De man zou meer dan twee jaar lang opnames hebben gemaakt van leerlingen van de Plataanschool. Hij is drie weken geleden opgepakt, maar nu weer op vrije voeten. Hij blijft wel verdachte, bevestigt de politie bij Omrop Fryslân. Het is nog onbekend wat hij met de beelden deed en of hij ze verder heeft verspreid.