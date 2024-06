Reuters Diede de Groot na haar 22ste grandslamwinst

NOS Sport • vandaag, 13:26 Rolstoeltennisster De Groot pakt 22ste grandslamtitel op Roland Garros na moeizame finale

Rolstoeltennisster Diede De Groot heeft op Roland Garros haar 22ste grandslamtitel veroverd. Het ging allesbehalve makkelijk in de finale in Parijs, maar uiteindelijk wist De Groot de Chinese Zhenzhen Zhu te verslaan: 4-6, 6-2, 6-3.

Voor de 27-jarige De Groot is het haar vijftiende grandslamtitel op rij en haar 22ste in totaal. Dat is er een meer dan Esther Vergeer, met wie ze het record tot vandaag deelde.

De Groot was lange tijd onverslaanbaar in het rolstoeltennis. De tennisster uit Woerden won tot vorige maand maar liefst 145 wedstrijden op een rij, maar in Antalya ging het mis tegen de Chinese Li Xiaohui, die ze vervolgens in Parijs in de eerste ronde weer versloeg.

Die nederlaag leek nog altijd in het hoofd te zitten van de De Groot, want in de finale van Roland Garros ging het zeer moeizaam. Hoewel Zhu uitstekend stond te tennissen, viel het ook op dat De Groot zeer slordig was op haar eigen service. Exemplarisch was haar servicegame bij een 4-5 stand in de eerste set. Drie dubbele fouten volgden en de eerste set ging naar de Chinese.

Reuters Diede de Groot wint Roland Garros

Die slordigheden bleven ook in de tweede set aanwezig, maar toch lukte het haar om zich over de teleurstelling van de eerste set heen te zetten. De Groot trok de score met overtuigende cijfers weer gelijk: 6-2.

In de derde set gaf De Groot twee keer een break voorsprong weg, maar haar derde break verzilverde ze wel en daarmee liep ze uit naar een 5-2 voorsprong.

Zhu wilde zich nog niet gewonnen geven en brak nog een keer terug, maar uiteindelijk bleek De Groot toch de sterkste. Ze kreeg twee kansen om op de service van de Chinese het toernooi te winnen en dat lukte bij de eerste kans.

Reuters De Chinese Zhu feliciteert De Groot

Daarmee won de tennisster uit Oudewater het toernooi in Frankrijk voor de vierde keer op rij. Met haar vijfde titel in Frankrijk komt ze boven de Japanse Yui Kamiji, zij won er vier in Parijs. De Groot heeft het toernooi nog wel één keer minder vaak gewonnen dan tennislegende Vergeer.

Schroder verliest weer finale

De Groot was overigens niet de enige Nederlander die in Parijs in de rolstoelfinale stond. In de quadsfinale, waarin spelers met een beperking aan één of beide armen tennissen, was Sam Schröder dicht bij de titel, maar de Israeliër Guy Sasson boog in de derde set een achterstand alsnog om: 2-6, 6-3 en 7-6 (7).

Schröder had een 5-3 voorsprong te pakken in de derde set en kreeg zelfs twee punten voor de wedstrijd, maar het lukte hem niet om de titel binnen te slepen. Sasson kwam terug en won uiteindelijk in de beslissende tiebreak.

Voor de Limburger is het verliezen in een finale van Roland Garros geen onbekend gegeven. Hij stond sinds 2021 elk jaar in de finale van het enkelspel, maar verloor elke keer. Vorig jaar zijn landgenoot Niels Vink beter.