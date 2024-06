Automobilist ramt huis in Eindhoven en gaat ervandoor

Een 34-jarige vrouw wordt ervan verdacht dat ze vanochtend vroeg een gevel van een woning heeft geramd in Eindhoven. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot.

Zorgkader

De politie ging in de omgeving op zoek naar de automobiliste en wist haar in de loop van de ochtend op te pakken. "Ze is overgedragen aan het zorgkader", aldus een politiewoordvoerder. Volgens hem was al snel duidelijk dat de verdachte psychische hulp nodig had.