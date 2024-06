Complotdenker verkoopt bezittingen om families te betalen in Sandy Hook-zaak

In 2022 werd Jones veroordeeld tot de betaling nadat hij jarenlang had beweerd dat de school shooting in Newtown, Connecticut, in scène was gezet door de regering. Bij de aanslag werden 26 mensen doodgeschoten onder wie 20 jonge kinderen. Het was de dodelijkste schietpartij op een basisschool in de VS ooit. In zijn radioshow en via zijn nieuwssite InfoWars, verspreidde hij leugens over de slachtoffers, die volgens hem acteurs waren.