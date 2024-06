EPA Poetin op het St Petersburg International Economic Forum

NOS Nieuws • vandaag, 22:09 Poetin: geen kernwapens nodig om Oekraïne te verslaan

De oorlog in Oekraïne zal niet op een kernoorlog uitlopen, zegt de Russische president Poetin. Volgens hem heeft Rusland geen nucleaire wapens nodig om Oekraïne te verslaan.

Poetin zei dat op het St. Petersburg International Economic Forum, de Russische tegenhanger van het World Economic Forum in Davos. Het is het tot dusver sterkste signaal van de Russische president dat het conflict in Oekraïne niet nucleair zal escaleren.

Poetin, die in de oorlog herhaaldelijk heeft gezinspeeld op de inzet van kernwapens, zei opnieuw dat de nucleaire optie pas in beeld komt als Rusland wordt aangevallen. Het Westen heeft dat tot nu toe afgedaan als nucleair wapengekletter.

Overigens is het zo dat Poetin de geannexeerde Krim en vier deels bezette gebieden in het oosten van Oekraïne als Russisch grondgebied beschouwt en president Zelensky heeft gezworen die gebieden terug te veroveren.

Nucleair pistool

Op de vraag die Poetin vandaag kreeg van de invloedrijke Russische journalist Sergei Karaganov of Rusland niet een "nucleair pistool" op het Westen zou moeten richten antwoordde Poetin dat hij geen voorwaarden ziet die het inzetten van dergelijke wapens rechtvaardigen.

Karaganov vroeg ook of Rusland het Westen in Oekraïne niet een lesje zou moeten leren, waarbij hij een parallel trok met het bijbelse verhaal waarin God de steden Sodom en Gomorra vernietigt vanwege hun goddeloosheid. Poetin zei te hopen en bidden dat de wereld nooit een nucleaire confrontatie meemaakt. Hij voegde eraan toe dat dat ook nergens voor nodig is omdat "onze gewapende krachten niet alleen steeds ervarener worden, maar ook steeds effectiever."

De strijd in Oekraïne lijkt ondertussen nog lang niet beslist. Rusland claimt terreinwinst in het noordoosten bij Charkiv, maar Oekraïne heeft daar onlangs een tegenoffensief gelanceerd. De Oekraïners lijken weer meer slagkracht te hebben nu vanuit het Westen, en met name door de VS, weer meer wapens worden geleverd.

De nieuwe zending volgde op maanden van tegenwerking door Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. President Biden bood Zelensky daar gisteren tijdens de D-Day herdenking in Normandië zijn excuses voor aan.