Antwerps ziekenhuis vervangt alle radiologen na 24 foute diagnoses

Het ziekenhuis ZNA Cadix in Antwerpen vervangt voorlopig alle zeven radiologen. Het Belgische ziekenhuis doet dit omdat gebleken is dat de diagnoses op de afdeling radiologie niet altijd nauwkeurig waren.

Bij een steekproef van 1300 onderzoeken bleek het in 24 gevallen mis te zijn. Mensen kregen in die gevallen een onvolledige of verkeerde diagnose. De 24 patiënten zijn ingelicht over de fouten. De ernst verschilde per geval. Het ging onder meer over een gemiste botbreuk en een verkeerd gemeten tumor.