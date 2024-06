ProShots De grasmat van De Kuip

NOS Voetbal • vandaag, 11:30 En dat is tien: Feyenoord heeft alweer beste grasmat van eredivisie

Vorig jaar moest Feyenoord de veldprijs nog delen met Ajax, maar dit jaar zijn de Rotterdammers de allerbeste. Voor de tiende keer is het veld in De Kuip als allerbeste beoordeeld, zo blijkt uit de VVCS veldencompetitie.

In de eredivisie geven aanvoerders van de uitspelende ploeg na elke wedstrijd een cijfer aan de grasmat waar ze op hebben gespeeld. Dat cijfer ligt tussen de 1 (slecht) en 5 (uitstekend).

Feyenoord scoorde dit seizoen gemiddeld een 4,65, de grasmeesters in Rotterdam kunnen zeggen dat ze hun werk behoorlijk goed hebben gedaan. Voor de tiende keer is het biljartlaken in De Kuip aan het einde van het seizoen door de aanvoerders als beste beoordeeld.

Ajax zakt terug

Ook in Nijmegen mogen ze zeer tevreden zijn met het veld, samen met PSV hebben zij de best beoordeelde grasmat na Feyenoord.

De eindstand in de veldencompetitie van de VVCS: 1. Feyenoord: 4,65 2. NEC: 4,12 . PSV: 4,12 4. sc Heerenveen: 4,06 . Sparta Rottterdam: 4,06 6. Ajax: 4,00 . RKC Waalwijk: 4,00 8. FC Twente: 3,94 9. AZ: 3.88 10. PEC Zwolle: 3,59 11. Fortuna Sittard: 3,19 12. FC Utrecht: 3,12 13. Go Ahead Eagles: 3,00 14. Vitesse: 2,65 15. Almere City: 2,35 16. Heracles Almelo: 1,53 17. Excelsior: 1,35 . FC Volendam: 1,35

Wat verder opvalt is dat het in Amsterdam niet alleen qua prestaties een stuk minder goed is gegaan dit jaar. Vorig jaar scoorde de grasmat in de Johan Cruijff Arena nog 4,59, maar dit jaar is dat nog maar 4,00. Het veld van Ajax eindigt daarmee op een gedeelde zesde plaats.

Knollentuin

Begin dit jaar was er nog veel kritiek op meerdere velden in de eredivisie. In januari werden de velden van Vitesse, FC Utrecht en Almere City als 'knollentuinen' omschreven. De grasmeester van FC Utrecht gaf de criticasters gelijk: "We zijn door de ondergrens gezakt."

De velden van deze clubs zijn dan ook terug te vinden in het rechterrijtje. Maar de velden die het slechtst scoren zijn nog altijd de kunstgrasvelden. Heracles Almelo, Excelsior en FC Volendam eindigen daardoor ook onderaan.

Volgend jaar is de eredivisie kunstgrasloos. Volendam en Excelsior zijn gedegradeerd en Heracles laat deze zomer een natuurgrastmat aanleggen.