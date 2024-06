Netflix Donny ontmoet Martha Scott, gespeeld door Jessica Gunning, in Baby Reindeer

NOS Nieuws • vandaag, 10:24 'Echte' stalker Baby Reindeer klaagt Netflix aan voor 156 miljoen euro

De vrouw die zegt de inspiratie te zijn voor de stalker in de populaire Netflix-serie Baby Reindeer klaagt de streamingdienst aan. Ze eist ruim 156 miljoen euro van Netflix.

De vrouw, Fiona Harvey, beschuldigt Netflix ervan "grove leugens" over haar te hebben verspreid. Zo ontkent ze dat ze twee keer is veroordeeld voor stalking, zoals in de serie wordt beweerd.

Baby Reindeer vertelt het verhaal van de komiek en barman Richard Gadd die gestalkt wordt door Martha Scott, een vrouw van middelbare leeftijd.

Bij de eerste aflevering van Baby Reindeer staat duidelijk in beeld: "Dit is een waargebeurd verhaal". En Gadd, die zelf hoofdrolspeler Donny speelt, een gefictionaliseerde versie van hemzelf, heeft ook in interviews gezegd dat alles - min of meer - echt gebeurd is.

In de aangespannen rechtszaak door Harvey wordt die bewering omschreven als "de grootste leugen in de televisiegeschiedenis".

Interview Piers Morgan

"De beklaagden vertelden deze leugens en zijn er nooit mee opgehouden, omdat het een beter verhaal was dan de waarheid. En betere verhalen leveren geld op", staat in de aanklacht. "Als gevolg van de leugens en het volkomen roekeloos wangedrag van de beklaagden is Harvey's leven verwoest."

In de juridische documenten die bij de rechtbank in Californië zijn ingediend, beschuldigt Harvey Netflix onder meer van smaad, het opzettelijk veroorzaken van emotioneel leed en het schenden van haar recht op privacy.

Harvey deed eerder al haar verhaal bij de Britse talkshowhost Piers Morgan. Daar zei ze dat ze na de lancering van de serie online en telefonisch belaagd is. "Ik heb meerdere doodsbedreigingen ontvangen. Het is vreselijk geweest", zei ze. Toen kondigde ze al aan Netflix te gaan aanklagen.

In het interview zei Harvey verder dat Gadd in het echt nooit bij haar thuis was geweest en zij ook niet bij hem. Ook zou ze hem geen tienduizenden mails en duizenden sms'jes hebben verstuurd, zoals in de serie gezegd wordt.

Overigens zei Morgan in een column in The Sun dat er op bepaalde momenten "alarmbellen" bij hem afgingen gedurende het interview met Harvey. "Vooral toen ze plotseling zei: 'Ook als het hele e-mailgebeuren klopt, dan klopt de rest niet'."

Op zoek naar de 'echte'

Netflix heeft in een reactie op de rechtszaak gezegd dat het bereid is het eigen standpunt in de zaak "krachtig te verdedigen en het recht van Richard Gadd om zijn verhaal te vertellen te ondersteunen".

Baby Reindeer groeide na de release op Netflix al snel uit tot een enorme hit. Begin mei was het verreweg de meest bekeken serie en het stond acht weken lang over de hele wereld in de top 10.

Die populariteit en de bewering dat het om een waargebeurd verhaal ging, leidde ertoe dat kijkers wereldwijd op zoek gingen naar de 'echte' Martha. Hierdoor kreeg Netflix ook steeds meer kritiek. De dienst zou de identiteit van de vrouw op wie het verhaal gebaseerd zou zijn, niet voldoende beschermen.