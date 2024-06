Vier doden bij treinbotsing in Tsjechië, tientallen passagiers gewond

Bij een treinbotsing in Tsjechië zijn vier mensen om het leven gekomen. In de stad Pardubice, 100 kilometer ten oosten van hoofdstad Praag, botsten even voor middernacht een volle passagierstrein en een goederentrein frontaal op elkaar.

Op foto's is te zien dat het voorste rijtuig van de passagierstrein, direct achter de locomotief, is ontspoord en zwaar beschadigd is geraakt. De nachttrein van de private vervoerder RegioJet was vanuit Praag op weg naar Slowakije.