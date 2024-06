ANP

NOS Nieuws • vandaag, 16:13 • Aangepast vandaag, 16:36 Topbloemen.nl zet bloemisten aan de kant

Online bloemenverzender Topbloemen.nl stopt de samenwerking met 83 vaste, lokale bloemisten in Nederland. Een brief met die mededeling, in handen van de NOS, is bij de aangesloten bloemisten bezorgd. Bij hen werken naar schatting tussen de 600 en 700 bloembinders en bezorgers.

De digitale bloemist is onderdeel van Topgeschenken.nl, dat ook cadeaus, taarten en fruitmanden levert. Het bedrijf maakt nu nog gebruik van een netwerk van bloemisten, maar wil de logistiek zelf in handen nemen. Het komende jaar moeten er negen distributiecentra worden neergezet.

De vaste bloemisten en Topbloemen.nl werken nu nog intensief samen, met een zogeheten Premium A-account, maar dit wordt omgezet in een gratis account. "Het aantal orders dat je zult ontvangen, zal veel lager zijn," spiegelt het bedrijf de onderaannemers voor, "Maar er zijn zakelijke klanten, waaronder de politie, die graag willen dat hun orders uitgevoerd blijven worden door lokale bloemisten."

Geleend bij Topbloemen.nl

Bloemist Weggemans uit Ter Apel haalt twee derde van zijn omzet uit online verkoop. In opdracht van Topbloemen.nl levert hij met zes chauffeurs in Groningen, Drenthe en Overijssel. De vaste samenwerking loopt nog uiterlijk een jaar door.

Het stoppen van de vaste samenwerking brengt Weggemans in de problemen. "Ik heb onlangs 100.000 euro geleend om mijn bedrijf nog efficiënter te maken en beter aan te laten sluiten op online verkoop. Dat geld heb ik nota bene deels bij Topbloemen.nl zelf geleend." Topgeschenken.nl bevestigt dat een aantal bloemisten een lening heeft afgesloten, het gaat om 5 procent van alle bloemisten.

Volgens Weggemans is er niet eerlijk gecommuniceerd. "Onlangs zei de topman nog dat de lokale bloemisten onmisbaar zijn voor het bedrijf. Nu zal ik in één jaar 25.000 pakketten moeten versturen om dit goed te maken. Onmogelijk. Dit wordt de doodsteek." De bloemist zint op juridische stappen en heeft zich met dertig andere bloemisten verenigd.

Gesprekken met alle bloemisten

Volgens Topgeschenken.nl is de stap noodzakelijk omdat veel winkeliers het zwaar hebben. "Slagers, bakkers, bloemisten en andere kleine winkeliers moeten zich al jaren staande houden op een nieuw speelveld. Als wij blijven doen wat wij deden, dan komt onze landelijke dekking in gevaar. Daarom zetten wij een grote stap die ons bedrijf toekomstbestendig maakt."

Topgeschenken.nl erkent dat samenwerking op basis van het 'gratis' account de bloemisten waarschijnlijk omzet gaat kosten en wil in gesprek gaan met hen allemaal: "Per bloemist gaan we kijken hoe de samenwerking er straks uitziet. De komende tijd voeren wij gesprekken met al onze bloemisten over de gevolgen voor hen."

Ook de cadeaus, taarten en fruitmanden zullen uiteindelijk via de negen distributiecentra worden verspreid. Dit najaar moet het eerste daarvan worden geopend. Het bedrijf verwacht dat het aantal medewerkers er zal verdubbelen door de extra logistieke taken. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt ziet het bedrijf kansen: "We zoeken vooral veel chauffeurs en bezorgers, daar zien we onder andere kansen in de 65+ markt."