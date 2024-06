ANP XTRA Jongeren zoeken bijna nooit hulp als ze slachtoffer zijn

NOS Nieuws • vandaag, 13:33 'Kwart jongeren slachtoffer van criminaliteit, maar groep zoekt nauwelijks hulp'

Een kwart van de jongeren heeft weleens een heftige gebeurtenis meegemaakt zoals een verkeersongeval, uitgaansgeweld of online fraude. Maar hulp zoeken of melding maken, dat doen jongeren nauwelijks. Dat blijkt uit onderzoek van Slachtofferhulp Nederland.

Slachtofferhulp is daarom een campagne begonnen om jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar te bereiken. "We willen de drempel verlagen en zetten in op bijvoorbeeld TikTok, YouTube en Instagram. Ook kunnen jongeren met leeftijdsgenoten in contact komen", zegt Merel Cabell van Slachtofferhulp Nederland.

Schaamte en schuld

Slachtofferhulp ziet een opkomst van online criminaliteit, zoals bedreiging, tikkiefraude of het ongewenst delen van naaktbeelden. Toch melden 7 op de 10 jongeren zich niet, zegt de hulporganisatie. "Schaamte speelt een grote rol. Ze vragen zich af of ze het niet groter maken dan het is en of het niet hun eigen schuld is", verklaart Cabell.

"Ze denken dat het geen zin heeft om naar de politie te stappen en willen niet als slachtoffer worden gezien." Eerder onderzoek van I&O Research wees al uit dat jongeren minder vaak de stap naar hulpverlening zetten dan ouderen.

"Onze insteek is niet: 'kom allemaal naar ons', maar 'zoek hulp'", benadrukt Cabell. Om de campagne meer kracht bij te zetten, heeft de hulporganisaties verschillende influencers in de arm genomen. "Zij vertellen hun eigen verhaal en hoe hulp hen uiteindelijk heeft geholpen."

Het boeit niet wat een ander denkt. Als jij er last van hebt, doe er iets aan. Influencer Iris Nijboer

Zo kreeg influencer Iris Nijboer verschillende keren te maken met straatintimidatie en legde dat zo'n beslag op haar leven dat ze niet meer over straat durfde. Uiteindelijk zocht ze hulp, waardoor die angst nu is verdwenen. "Ik vond het heel moeilijk om hulp te zoeken hiervoor omdat het toch heel snel als 'aanstelleritis' wordt gezien. Ik merkte dat ik zo angstig werd dat ik dacht: dit is niet normaal. Ik wil niet die angst mijn leven laten beheersen."

Nijboer herkent zich in het feit dat veel mensen zichzelf helemaal niet als slachtoffer zien. "Maar dat dus eigenlijk wel zijn", zegt de 30-jarige influencer. "Als je voelt dat iets impact op je heeft gehad: ga hulp zoeken. Het boeit niet wat een ander denkt. Als jij er last van hebt, doe er iets aan."