Slovenië is volgende EU-land dat Palestijnse staat erkent

Slovenië gaat in navolging van andere Europese landen de Palestijnse staat erkennen. Vorige week gingen Noorwegen en de EU-lidstaten Spanje en Ierland formeel over tot erkenning , tot grote ergernis van Israël.

In het Sloveense parlement stemden gisteravond 52 parlementariërs voor het erkenningsplan van de regering. De oppositie boycotte de stemming, waardoor er geen tegenstemmen waren. De oppositie had geprobeerd een referendum over de kwestie af te dwingen.