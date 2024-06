Werknemers in brief: 'OpenAI is roekeloos en het ontbreekt aan toezicht'

Techbedrijf OpenAI doet te weinig om te voorkomen dat kunstmatige intelligentie-systemen (AI) gevaarlijk worden. Dat zegt een groep van negen huidige en voormalige medewerkers van het bedrijf in een open brief. De groep vindt dat OpenAI prioriteit geeft aan winst maken en groeien, maar onvoldoende oog heeft voor de risico's van de technologie. Effectief toezicht is er volgens de briefschrijvers niet.