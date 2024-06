ANP De hoofdstad Philipsburg op Sint-Maarten

NOS Nieuws • vandaag, 07:07 Sint-Maarten zonder stroom na storing en brand Dick Drayer Correspondent Curaçao

Dick Drayer Correspondent Curaçao



Sint-Maarten heeft al een maand lang enorme problemen met de elektriciteitsvoorziening. Dat begon begin mei toen een van de tien generatoren uitviel vanwege storingen, te wijten aan uitgesteld onderhoud. De machine doet het nog steeds niet.

Zondagochtend vielen nog eens twee generatoren uit toen brand uitbrak in een hulpketel. Gevolg: het eiland zat de hele dag zonder stroom. Een dag later gebeurde dat opnieuw.

De energieleverancier heeft nu te weinig capaciteit om het Nederlandse gedeelte van Sint-Maarten van stroom te voorzien. Het bedrijf is daarom overgestapt naar een schakelsysteem, zodat elke wijk in ieder geval een paar uur per dag elektriciteit heeft.

Hotel

Voor inwoner Joyce is het reden om tijdens de stroomloze uren naar alternatieven te zoeken. "Het is deze dagen al buitengewoon warm, warmer dan normaal. Dus toen de stroom langdurig wegviel, heb ik mijn dochter opgepakt en ben ik in de auto met airco gaan zitten met tablet en telefoon."

Ze is niet de enige. Toen ze besloot om van de gelegenheid gebruik te maken en direct boodschappen te gaan halen, was het heel erg druk, zegt ze. "Je zag dat iedereen verkoeling zocht in de auto en in de supermarkt. Het was ook enorm druk bij de restaurants."

Toen de stroom 's avonds nog niet terugkwam, heeft Joyce een hotelkamer geboekt en in de kamer met airco de nacht doorgebracht met haar dochter.

Politiek

De technische staat van de totale elektriciteitsvoorziening op Sint-Maarten is volgens veel inwoners op het eiland het gevolg van mismanagement. Het staatsenergiebedrijf GEBE wijst naar de overheid en de overheid wijst weer naar het bestuur en de raad van toezicht van de elektriciteitsmaatschappij.

Inmiddels wordt de schuld gelegd bij de voormalige regering, die vervangingsinvesteringen van de voorgangers niet doorzette, maar zelf ook niet met een andere oplossing kwam. Benoemingen van bestuur en raad van toezicht bleken politieke benoemingen. Bestuurders hadden niet de juiste kwalificaties, maar bleken daar door de politiek neergezet. Dividend van het staatsbedrijf werd naar de zittende politiek gesluisd. Banken trokken zich terug en het bedrijf staat nu met lege handen. Geld voor investeringen is er niet.

Nederland

In die context heeft Sint-Maarten Nederland en de zustereilanden Aruba en Curaçao gevraagd om ondersteuning. Naar alle waarschijnlijkheid zal dat in eerste instantie bestaan uit levering van noodcapaciteit, zodat er niet meer geschakeld hoeft te worden. De generatoren zouden klaarstaan op Aruba en Curaçao en de hulp van de Koninklijke Marine wordt gevraagd om het transport en de logistiek uit te voeren.

Joyce is blij dat Nederland bijspringt. "Elke nacht een hotel kan ik niet betalen, net zomin als een generator thuis. Ik heb in ieder geval een powerbank besteld, zodat ik een ventilator aan kan zetten voor verkoeling."