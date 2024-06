Gouden Harp voor radio-icoon Lex Harding

Radio-icoon Lex Harding krijgt dit jaar de Gouden Harp uitgereikt. Dat is bekendgemaakt in het radioprogramma Spraakmakers op NPO Radio 1.

Bescheiden

Lex Harding werd vooral bekend als dj bij de voormalige zeezender Radio Veronica. Daar presenteerde hij sinds eind jaren 60 verschillende programma's. In de jaren daarna was hij onder meer op Hilversum 3 te horen als presentator van de Top 40. Later was hij betrokken bij de oprichting van tv-zender TMF en de radiozenders Sky Radio en Radio 538.